- Salariile persoanelor care nu sunt vaccinate impotriva Covid-19 nu vor mai fi acoperite de stat (sub forma de indemnizații) in Germania in perioadele de carantina, a anunțat miercuri ministrul sanatații, relateaza AFP. Decizia, negociata cu regiunile germane, va intra in vigoare la 1 noiembrie.„Se spune…

- Dario Bonetti i-a anunțat pe dinamoviști ca are Covid, prin intermediul avocatului sau. Acesta a emis și un comunicat legat de situația antrenorului italian, care nu a semnat inca rezilierea cu roș-albii și ține blocat postul de antrenor principal. „Domnul Bonetti a facut un test PCR [Covid] pe 17 septembrie,…

- Pensia anticipata nu va mai putea fi cumulata cu salariul nici la societațile comerciale, potrivit Guvernului. Ministrul de Finanțe Dan Vilceanu nu a fost de acord cu aceasta propunere, de cumul a pensiei anticipate cu salariul, pe care ministrul Muncii Raluca Turcan o avea pentru ședința de azi a Guvernului.…

- Grecia a anuntat ca, de la mijlocul lunii septembrie, va renunta la testarea gratuita impotriva COVID a persoanelor nevaccinate. Masura vizeaza cresterea numarului de persoane vaccinate si prevenirea cresterii a numarului de infectari cauzate de varianta Delta, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit intr-un interviu acordat agenției rusești INTERFAX despre criza din Afganistan. Oficialul rus a afirmat ca Moscova nu se gandește la o invazie a Afganistanului. Delarațiile acestuia sunt facute inainte de intalnirea avuta de talibni cu oficialii…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat marti ca a propus, in sedinta coalitiei de guvernare, un set de masuri de accelerare a campaniei de vaccinare anti-COVID, cum ar fi de recompensa pentru cei care se vaccineaza si restrictive pentru cei nevaccinati.

- China va interzice accesul persoanelor nevaccinate impotriva COVID-19 in scoli, spitale, parcuri, supermarketuri, mijloace de transport in comun si alte locuri publice, potrivit Insider. Masura va intra in vigoare la finalul lunii iulie si va fi adoptata in cel putin 12 din cele 22 de provincii ale…

- Malta a renuntat marti la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP.