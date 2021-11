Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, un echipaj de jandarmerie a fost direcționat pentru a interveni intr-un caz de agresiune fizica in municipiul Moinești. Totul s-a intamplat in jurul orei 4.00 intr-un club, unde, pe fondul consumului de alcool, un client a intrat in conflict cu personalul de serviciu, care ulterior…

- Șase pompieri, cu o barca peneumatica, intervin in zona barajului hidrocentralei Bacau II, unde a fost vazut cadavrul unei persoane inecate. Articolul Pompierii cauta o persoana inecata la barajul de la Podul Șerbanești apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- In luna IUNIE 2021 castigul salarial mediu brut a fost in judetul Bacau de 5.119 lei (RON)/persoana, cu 660 lei (RON)/persoana mai mic decat cel inregistrat la nivelul economiei nationale (-11,4%). Salarii medii brute peste media judetului s-a inregistrat in “servicii” si “agricultura, vanatoare si…

- Datele provizorii ale Direcției de Statistica Bacau indica faptul ca, anul trecut, județul nostru a inregistrat cea mai mare mortalitate din ultimii șase ani: 13, 4 decedați la mia de locuitori. In ultimii șase ani, rata mortalitații a fost sub 12 decedați la mia de locuitori, cu excepția anului 2018,…

- Pentru realizarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor de pe 33 de strazi din zona centrala, Valcele și ieșirea spre Slanic Moldova din Tg. Ocna, maine, 12 august, incepand cu…

- Ce va motiveaza in viața? – Familia! Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.? – Nu pot spune ca am un singur film preferat, sunt mai multe: „La dolce vita”, „The Big Lebowski”, „Few of us” si mai am…. Cum arata un weekend perfect? – Cu familia si, […] Articolul…

- La data de 04 august a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor in domeniul achizitiilor publice/materialelor de constructii pe raza judetului Bacau. Astfel, politistii de la economic, cu sprijinul…