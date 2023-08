Salamandre oengiste și vătafi pesediști 1. Populația Romaniei a scazut, dar avem de trei – poate de cinci – ori mai mulți securiști decat in 1989. Securiștii aștia nu pot sa depisteze pericolele pentru siguranța naționala? Sau se ocupa doar de faptele oamenilor publici? Cred ca in fiecare județ sunt cel puțin 20-30 de „bombe” ca aia de la Crevedia. […] The post Salamandre oengiste și vatafi pesediști first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

