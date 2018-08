Stiri pe aceeasi tema

- "Imi declar respectul pentru toti membrii comunitatii evreiesti si fac precizarea ca am vrut sa prezint situatia deosebit de grea cu care se confrunta in aceasta perioada crescatorii de porci din cauza pestei porcine africane. In sufletul meu este foarte multa durere, am vrut doar sa descriu momentele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial."Virusul ar fi și in alt complex (din Tulcea - n.r.) care inseamna…

- ”Anul acesta, peste tot in Romania, in toate magazinele, dar si in supermarketuri – pentru ca urmaresc – nu a fost un supermarket care sa nu aiba tomate romanesti”, a declarat marti, pentru Antena 3, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a vorbit si despre o productie record in acest an. El…

- Ministrul Agriculturii vrea sa sparga norii de grindina cu avioanele. Petre Daea are in plan sa cumpere sase avioane, care sa lanseze rachete antigrindina. Nu a vrut sa vorbeasca insa despre banii cu care sa le cumpere.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea a efectuat vineri, 1 iunie, o vizita de lucru la Satu Mare, cu scopul de a lua la cunostinta problemele legate de gestionarea Pestei Porcine Africane cu care se confrunta judetul nostru. Cu aceasta ocazie, prefectul judetului Darius Filip a convocat…

- Suprafata insamantata in primavara acestui an cu porumb si floarea-soarelui ocupa mai mult de jumatate din suprafata totala insamantata de peste 6 milioane de hectare, culturi care au clasat Romania pe prima pozitie in Uniunea Europeana din punct de vedere al productiilor obtinute in anul 2017, informeaza…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus sambata, la Bistrița, ca marți la ora 24.00, cand se incheie perioada de depunere a solicitarilor pentru subvenții, va ”suda” ușile la APIA, iar fermierii care nu au ajuns in timp util nu vor mai beneficia de alocari de sume in acest an.Ministrul…

