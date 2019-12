Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 10 decembrie 2019, incepand cu ora 17:00, sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui o noua ediție a evenimentului „Nepoții ii colinda pe bunici”, un concert extraordinar de colinde și cantece de Craciun. Pe scena vor evolua membrii Corului Protopopiatului Ortodox…

- Proiectul atelierelor de lectura și creație „O poveste… de Craciun” continua și in acest an, proiect prin intermediul caruia organizatorii și-au propus ca, prin povești cu mesaje pozitive, ateliere de creație, jocuri interactive și filme de animație, sa introduca participanții in spiritul și atmosfera…

- Duminica, 8 decembrie 2019, incepand cu ora 18:00, scena amenajata in Parcul „Tineretului” din Sebeș va gazdui un nou eveniment menit sa ofere publicului o farama din spiritul și atmosfera sarbatorilor de iarna. Pe scena amplasata in imediata apropiere a patinoarului artificial, vor evolua: Fanfara…

- Duminica, 8 decembrie 2019, incepand cu ora 18:00, scena amplasata in Parcul Tineretului din Sebeș va gazdui un nou eveniment menit sa ofere publicului o farama din spiritul și atmosfera sarbatorilor de iarna. Pe scena amplasata in imediata apropiere a patinoarului artificial, vor evolua: Fanfara din…

- Intre 5 și 20 decembrie 2019, in Parcul Tineretului, vom da contur unei povești de iarna, cu personaje care sa aduca bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit, casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Pe scena montata in parc, vor sosi colindatori, pentru a colora atmosfera cu cele mai…

- Miercuri, 27 noiembrie 2019, incepand cu ora 11:00, sala „Gheorghe Maniu” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui conferința omagiala „De la Luntrea lui Caron, la Arhitectura apelor. Dorin Pavel, un destin”, eveniment dedicat memoriei celui care a fost și este considerat parintele hidroenergeticii…

- Sala „Gheorghe Maniu” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui, sambata, 2 noiembrie 2019, incepand cu ora 11:00, lansarea celui de-al III-lea CD din seria „Cantece pe versurile poetei Jeni Voina”. Cele 19 piese care alcatuiesc cel de-al III-lea CD din seria amintita, reprezinta creații autentice…

- Municipiul Sebeș este, și in acest an, gazda primitoare a competiției “Cupa Muhlbach” la tenis de camp, rezervata copiilor și juniorilor, la categoriile de varsta 8, 10, 12, 14, 16 ani, baieți și fete. Intrecerile se desfașoara pe terenurile bazei sportive “Arini” Sebeș, in zilele de 12-15 octombrie…