Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (78 de ani) a anunțat ca se retrage din fotbal, imediat dupa eșecul suferit de Dinamo Kiev derby-ul cu Șahtior, scor 0-1, in runda cu numarul 13 a primei ligi din Ucraina. Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani) a dezvaluit ultima conversație avuta cu „Il Luce” și ca nu anticipa decizia. Ioan…

- Dinamo, sub conducerea lui Mircea Lucescu, a pierdut vineri in fața rivalei Shakhtior Donețk cu 1-0, ducandu-i pe elevii lui Lucescu pe locul 7 in campionat, cu 4 meciuri consecutive fara victorie, din care 3 infrangeri. Dupa meci, Mircea Lucescu, in varsta de 78 de ani, și-a anunțat demisia din funcția…

- Mircea Lucescu (78 de ani) a anunțat ca se retrage din fotbal, imediat dupa eșecul suferit de Dinamo Kiev derby-ul cu Șahtior, scor 0-1, in runda cu numarul 13 a primei ligi din Ucraina. Vestea retragerii lui Mircea Lucescu a mișcat intreg fotbalul romanesc. Prezent in cadrul emisiunii „Digi Sport…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu pune punct carierei sale. Demisioneaza de la Dinamo Kiev, dupa infrangerea cu Șahtior și renunța la fotbal, se retrage. „Mircea Lucescu a demisionat din calitate de antrenor principal al lui Dinamo Kiev. Meciul cu Șahtior a fost ultimul pentru antrenorul roman in alb-albastru”,…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu si-a dat demisia de la echipa ucraineana Dinamo Kiev, a anuntat vineri seara clubul, pe pagina oficiala de Facebook.Mircea Lucescu (78 de ani) si-a anuntat demisia dupa meciul pierdut in campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0-1 cu Sahtior Donetk. Se…

- Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a explicat de ce a pierdut acasa cu Dnipro-1 (0-1) și de ce nu mai atrage fotbaliști straini: „Eu sunt problema, nu am putut sa construiesc intr-un timp atat de scurt o echipa care sa se bata cu adversarii din Ucraina”. Dinamo Kiev a pierdut al…

- Deși nu s-a mai intamplat din 2006 ca Dinamo Kiev sa nu joace in grupele unei competiții europene, Mircea Lucescu (78 de ani) nu are postul amenințat dupa ce a fost eliminat de Besiktas in play-off-ul Conference League, scor 0-1 (2-4 la general). Dinamo Kiev se poate concentra pe competiția interna,…

- Mircea Lucescu se afla la București, in așteptarea meciului Dinamo Kiev – Aris, programat in Giulești, și a fost in tribune la partida Rapid – Petrolul. Antrenorul formației din Ucraina a fost uluit de rezultatul partidei și le-a transmis fanilor ca ar trebui sa aiba mai multa rabdare cu jucatorii.…