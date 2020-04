Stiri pe aceeasi tema

- Magnus Carlsen, campionul mondial en titre la sah, considera ca in tara sa Norvegia, ''autoritatile au reactionat rapid' pentru a stopa raspandirea coronavirusului si ca mentin situatia sub control, relateaza EFE. Carlsen, nr. 1 mondial incepand cu 2011, urmeaza sa-si apere titlul mondial…

- Marele maestru norvegian Magnus Carlsen, campionul mondial en titre la sah, se va infrunta cu sapte dintre cei mai mari rivali ai sai, timp de doua saptamani, in primul turneu de elita desfasurat pe internet si dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, informeaza EFE. Competitia,…

- Potrivit Prefecturii Dambovita, la momentul acesta se afla in izolare la domiciliu 1.302 persoane asimptomatice, au iesit din izolare la domiciliu 1.657 persoane, iar in carantina se afla, in centrele special amenajate, 127 de persoane.

- Marele maestru rus Aleksandr Grisciuk a solicitat public suspendarea Turneului Candidatilor pentru titlul mondial la sah, care reuneste opt jucatori la Ekaterinburg (Rusia), din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza EFE. Grisciuk a declarat dupa remiza cu chinezul Ding Liren, inregistrata duminica…

- Marele maestru chinez Ding Liren, numarul 3 mondial, l-a invins cu piesele albe pe americanul Fabiano Caruana, numarul 2 mondial, in runda a treia a Turneului Candidatilor de la Ekaterinburg (Rusia), care va desemna challenger-ul la titlul mondial la sah detinut de norvegianul Magnus Carlsen, In runda…

- A crescut numarul bistrițenilor aflați in izolare la domiciliu, de la 126 la 236, in timp ce alte persoane au ieșit din izolare. In județ, a fost confirmat un singur caz de infectare cu coronavirus. Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in Bistrița-Nasaud…