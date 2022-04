SAGA Festival: Calvin Harris, prima oară în România DJ-ul Calvin Harris vine pentru prima data in Romania, in aceasta vara, pentru un show la SAGA festival. Dupa ce de-a lungul timpului a fost headliner la toate marile festivaluri din lume, Calvin Harris va sustine un concert la SAGA Beach (intre plaja La Nueva Cucaracha si plaja Rex), in Mamaia, pe 30 iulie. Accesul se va face incepand cu ora 19.00. DJ-ul scotian este asteptat in Romania de foarte multi fani, care sunt nerabdatori sa-l vada si sa-i asculte live muzica, iar acest lucru va fi posibil in numai trei luni. Biletele, la un pret special de 20 de euro si intr-un numar limitat, vor fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

