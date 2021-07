Safirul din Caşmir vândut cu 2,7 milioane de euro la o licitaţie Un safir din Casmir de 27 de carate a fost adjudecat la 2,1 milioane de euro, luni seara, intr-o licitatie organizata la Monaco de Hotel des Ventes de Monte-Carlo, a transmis un purtator de cuvant al acestei case, scrie Le Figaro. Estimata intre doua si trei milioane de euro, aceasta piatra pretioasa, montata pe un inel in platina si aur galben inconjurata de doua randuri de diamante rotunde, a fost scoasa la vanzare la pretul de 1,7 milioane de euro la sesiunea care a avut loc la Cafe de Paris, scrie News.ro. Sapte cumparatori prin telefon au crescut pretul inainte de adjudecare.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

