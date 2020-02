Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au citat-o in procesul pentru averea regretatei artiste si va trebui sa se supuna legii. Ce pretentii are fiica pe care a abandonat-o Cornel Gales in copilarie, aflam de la avocatul lui Mugurel si al lui Cristian Sfetcu.

- Magistratii de la Judecatoria Constanta au dispus emiterea unui ordin de protectie intr un dosar in care un fost actor al Teatrului de Stat din Constanta este acuzat de ca, printre altele, ar fi strans o de gat pe fiica sa intr o biserica din Constanta Iata decizia judecatorilor "Dispune emiterea unui…

- Tribunalul Bucuresti a terminat joi dezbaterile in dosarul in care fostul primar al municipiului Pitesti Tudor Pendiuc a fost trimis in judecata, alaturi de fiica sa, pentru luare de mita si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave. La acest ultim termen de judecata, DNA a solicitat…

- RESPINS… Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat de santaj, Nicu Mocanu, ajutorul sefului de post de la Todiresti, a convins instanta de judecata sa fie scos din arestul preventiv. Curtea de Apel Iasi a admis contestatia formulata de acesta si a decis ca politistul sa fie plasat in arest la domiciliu.…

- AREST…Magistratii Tribunalului Vaslui au respins contestatia formulata de catre Georgiana Braescu, fiica masochistului din Perieni, iar aceasta ramane in arest. Tanara a fost obligata si la plata a 350 de lei, cheltuieli judiciare catre stat si va sta, cel putin o luna, in arest preventiv. Fiica barbatului…

- AREST…Magistratii Tribunalului Vaslui au respins contestatia formulata de catre Georgiana Braescu, fiica masochistului din Perieni, iar aceasta ramane in arest. Tanara a fost obligata si la plata a 350 de lei, cheltuieli judiciare catre stat si va sta, cel putin o luna, in arest preventiv. Fiica barbatului…

- CERERE… Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a macelarit socrul si concubina cu un topor, Constantin Gabriel Dita a cerut magistratilor, inca o data, inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Instanta a luat act de cererea nemteanului de 34 de ani, dar a respins-o…