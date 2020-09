Stiri pe aceeasi tema

- Dupa clasarea pe locul 3 in etapa a doua a Campionatului Național de drift, tanara sportiva de la CS Minaur, Natalia Iocsak, a fost in weekend-ul recent incheiat la Mariapocs (Ungaria), unde s-a disputat cea de-a treia etapa din competiția interna, scrie minaur.ro. Gabi Imre jr. a fost cel mai bine…

- Ana Bogdan a rezistat doar 34 de minute pe teren in meciul cu Kristyna Pliskova din sferturile turneului de la Praga. Sportiva noastra a fost nevoita sa abandoneze din cauza unor probleme medicale. Ana (locul 92 WTA) conducea cu 5-2 in primul set in momentul in care a fost nevoita sa declare forfait.…

- O femeie de 70 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost accidentata de un troleibuz in timp ce traversa strada. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața la ora 10:35, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu Sfatul Țarii.

- Cu aproximativ un an inainte de startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Antoanela Manac se afla intr-o forma buna si se antreneaza zi de zi pentru a-si vedea visul implinit, acela de a participa la prestigioasa competitie. Sportiva din Constanta isi tine fanii la curent cu ceea ce face prin intermediul…

- Florentina Olar Spanu joaca in campionatul Danemarcei din anul 2013. Sportiva a inceput fotbalul la varsta de 13 ani, la clubul SN Constanta. Fotbalista din Constanta Florentina Olar Spanu, capitanul echipei nationale a Romaniei, are succes in campionatul Danemarcei si cu noua sa echipa, FC Nordsjaelig;lland.…

- Aflata in plina pregatire pentru concursurile de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo care vor avea loc anul viitor, Antoanela Manac are timp si de scoala. Sportiva de la malul marii a incheiat, marti, seria examenelor la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii „Ovidius” si implicit a…

- Administrația locala din Bistra le-a pregatit și in acest an copiilor din comuna, de ziua lor, o petrecere surpriza. In contextul pandemiei COVID-19, manifestarea cultural-artistica și sportiva ,,Mișcare și tradiție la Bistra” care avea loc in fiecare an la data de 1 iunie nu s-a putut desfașura in…