Stiri pe aceeasi tema

- Ieri s-au desfașurat in Sala de Scrima „Ana Pascu”, din capitala, intrecerile Cupei Romaniei la floreta fete seniori, individiual. CSU Poli Timișoara a fost reprezentata de doua sportive, una clasandu-se pe locul 3, iar una pe locul 5. Concursul a fost dominat de reprezentanta clubului CSA Steaua, Malina…

- Scrimerul Mario Persu (CSU Craiova) a castigat, in premiera, titlul de campion national individual la spada, joi, dupa ce l-a invins in finala pe Benjamin Bodo (CSU Politehnica Timisoara), cu scorul de 15-11, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti. De remarcat ca Bodo este nimeni…

- Scrimera Ana-Maria Popescu (CSA Steaua), medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, cu echipa, a castigat titlul de campioana nationala individuala la spada, dupa ce a invins-o pe colega sa de club Greta Veres cu scorul de 15-8, miercuri, in finala desfasurata in Sala de Scrima „Ana…

- Scrimera Ana-Maria Popescu (CSA Steaua), medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, cu echipa, a castigat titlul de campioana nationala individuala la spada, dupa ce a invins-o pe colega sa de club Greta Veres cu scorul de 15-8, miercuri, in finala desfasurata in Sala de Scrima ''Ana…

- Scrimerul Benjamin Bodo (CSU Poli Timisoara) a castigat titlul de campion national individual la floreta, vineri, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti, dupa ce l-a invins in finala pe Alexandru Sirb (CSA Steaua Bucuresti), cu scorul de 15-13. Acesta este primul titlu individual…

- Scrimerul Benjamin Bodo (CSU Poli Timisoara) a castigat titlul de campion national individual la floreta, vineri, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti, dupa ce l-a invins in finala pe Alexandru Sirb (CSA Steaua Bucuresti), cu scorul de 15-13, noteaza Agerpres. Acesta este primul titlu individual…

- Dupa o pauza de cinci ani, titlul de campion national la sabie individual masculin a fost cucerit din nou de Alin Badea, de la CSA Steaua, care l-a invins, scor 15-14, pe Iulian Teodosiu, de la CS Dinamo, in finala desfasurata in sala de scrima „Ana Pascu” din Bucuresti. In semifinale, Badea a trecut…

- Scrimerul Alin Badea (CSA Steaua) a castigat titlul de campion national la sabie individual masculin, miercuri, dupa ce l-a invins pe Iulian Teodosiu (CS Dinamo) in finala desfasurata in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti. In semifinale, Badea a trecut de George Dragomir (CSM Unirea…