- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare si intensificari ale vantului ce vizeaza Dobrogea. Potrivit ANM, in intervalul 15 decembrie, ora 20:00 ndash; 16 decembrie, ora 14:00 in Dobrogea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare Cod galben de ninsori moderate cantitativ, polei si intensificari ale vantului pentru 14 judete, valabila miercuri, pana la ora 18:00.

- Precipitatiile sub forma de ploi si ninsori vor cuprinde toata tara, incepand cu noaptea de luni spre marti, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), arata Agerpres. "Incepand din noaptea de luni spre marti (6/7 decembrie) aria precipitatiilor se va extinde dinspre sud-vest…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț de ultim moment! Oficial am intrat in anotimpul iarna, astfel ca deja ploile, lapovița și ninsorile iși fac simțita prezența. Incepand de azi și pana sambata, mai mult zone vor fi afectate de catre precipitații abundente. Ce spun specialiștii…

- Abia revenit din Egipt, președintele Klaus Iohannis se intalnește joi seara cu mai mulți membrii din conducerea PNL, anunța G4Media. Intalnirea ar avea loc la Vilaiar subiectul, lista miniștrilor și eventuala susținere a PSD, susține aceeași sursa. Intrevederea dintre președinte și liderul liberal…

- Noaptea de vineri spre sambata a fost foarte rece, iar temperaturile au coborat spre dimineața sub pragul de ingheț. De altfel, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rece pentru toata țara, valabila pana luni dimineața. Sambata dimineața intre orele 4 și 5 s-au inregistrat…

- Informare METEO: Vant puternic, vreme deosebit de rece, ploi și lapovița la munte, pana sambata. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis informare de vant puternic și vreme rece. Vor fi și ploi, iar la munte precipitațiile vor fi mixte. De miercuri, 6 octombrie, ora 12.00…

- Octombrie aduce frig și ploi! Temperaturile vor scadea sub normalul perioadei. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in luna octombrie, temperaturile vor fi in scadere și uneori vor fi sub valorile normale din a doua luna de toamna. Potrivit prognozei meteo, va ploua in numeroase regiuni…