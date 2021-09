Stiri pe aceeasi tema

- OrtodoxeSf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mare Mc. Evplu, arhidiaconulGreco-catoliceSf. m. Euplu; Sf. Clara de AssisiRomano-catoliceSs. Clara, fc.; Suzana, m.Sfantul Nifon, patriarh al Constantinopolului, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 11 august.Sfantul Ierarh Nifon s-a…

- Sunt trei drumuri județene care sunt in momentul de fața in reabilitare. Potrivit lui Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean(CJ) Gorj, a fost finalizata recent recepția finala la DJ Slivilești – Turceni, lung de 34 de kilometri. Fondurile au fost asigurate de la bugetul de stat și de la bugetul…

- La 5 august 1746, Constantin Mavrocordat, domnul Țarii Romanești, desființa rumania in Țara Romaneasca, eliberandu-i pe țarani din starea de servitute fie de buna voie, fie prin rascumparare. Masura se inscria in politica reformatoare a domnului, menita sa imbunatațeasca traiul țaranilor și sa asigure…

- Manastirea Cozia, una dintre cele mai cunoscute manastiri de pe plaiurile mioritice, se afla pe malul drept al Oltului, la 3 kilometri de Calimanești, intr-un cadru natural de vis.Manastirea Cozia este incarcata de istorie și multe legende s-au format in jurul ei de-a lungul secolelor. Manastirea Cozia…

- Metrorex și Societatea de Transport București au anunțat ca de la 1 august iși armonizeaza oferta comerciala ca un prim pas spre integrarea transportului in comun din București și zona metropolitana, anunța Ministerul Transporturilor. Practic, un bilet la metrou va fi 3 lei, fața de 2,5 lei in prezent,…

- Castelul Bran este unul dintre cele mai populare castele din Romania, vizitat atat de turiștii romani, dar și de cei straini. Legenda lui Dracula face din castelul Bran unul dintre cele mai cautate obiective turistice de la noi din țara.Castelul Bran a fost construit intre anii 1226 și 1388, fiind inițial…

- Lucrarile de restaurare la Monumentul de la Padeș, dedicat Revoluției condusa de Tudor Vladimirescu vor fi gata la inceputul acestei toamne, in luna septembrie. Este un proiect de reabilitare cu fonduri de la Consiliul Județean Gorj și autoritatea locala. Sunt in derulare lucrari de amenajare peisagistica.…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris apreciaza ca a purtat marti discutii ”robuste” cu premierul guatemalez Alejandro Giammattei pe tema luptei impotriva coruptiei, in vederea descurajarii imigratiei din America Centrala, si ii indeamna pe imigrantii clandestini, in mod direct, sa nu se duca in Statele…