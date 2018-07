S-au săturat să aştepte ajutorul autorităţilor şi şi-au construit singuri un drum Pentru ca n-au primit niciun fel de sprijin din partea autoritaților, deși au solicitat in repetate randuri, 90 de familii din Trestia au adunat bani și au cumparat plasa sudata și trei cife de beton și s-au apucat de lucru. Ieri, au construit in prima etapa 56 m de drum betonat, cu o lațime de 3 m și un strat de beton de 15 cm. Fostul primar al comunei Cernești, Nelu Șovre, cel care a coordonat lucrarile, povestește ca, de multa vreme, in acea zona, extrem de circulata de locuitorii care au terenuri și padure in apropiere, existau probleme mai ales cand ploua. In plus, acolo se adunasera gunoaie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

