Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, luni, ca decizia privind renuntarea la purtarea mastii de protectie sanitara in curtea scolilor ramane la latitudinea fiecarei unitati de invatamant, conditia fiind asigurarea unui program decalat pentru evitarea aglomerarilor. Cimpeanu a mentionat ca…

- A crescut cererea pentru epilare faciala definitiva dupa renunțarea la masca de protecție. Ce riști daca te epilezi cu ceara! „Pilozitatea faciala reprezinta o mare problema in randul femeilor și ea este pricinuita de dereglari hormonale și de diverse tratamente pentru stimularea fertilitații. In plus,…

- Ministrul de Interne Lucian Bode propune ca in stațiunile montane și in cele de pe litoral sa se renunțe la masca sanitara de protecție. Ministrul de Interne a anunțat ca va face aceasta propunere in comitetul interministerial privind gestionarea epidemiei de coronavirus. Se mai propune renunțarea la…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, considera ca renuntarea la purtarea mastii de protectie este fezabila de la 1 august, dar in spatii deschise si neaglomerate. „Depinde unde renuntam la masca. Incurajez si eu renuntarea la masca in anumite conditii, in afara spatiilor inchise, in locurile care nu…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca atunci cand tara noastra va atinge pragul de 10 milioane de romani vaccinati, atunci poate fi luata in considerare renuntarea la masca de protectie. „Obiectivul meu și al Guvernului pe care il conduc ramane vaccinarea cat mai rapida a 10 milioane de romani. Pentru…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat cat de multe persoane trebuie imunizate inainte sa putem renunța la masca și a explicat de ce aceasta masura de protecție va fi ultima la care se va renunța.Valeriu Gheorghița a accentuat, in timpul conferinței de presa de marți, ca acoperirea gurii și…

- Purtatul maștii va ramane ultima restricție la care se va renunța, afirma coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. El susține ca este vorba de o masura de protecție personala care trebuie avuta in vedere in fiecare sezon rece, cand sunt viroze și gripe, potrivit HotNews. „Eu cred ca…

- Cazurile de COVID-19, in SCADERE, dupa RENUNȚAREA la maștile de protecție și redeschiderea afacerilor, intr-un stat american Infectarile cu COVID-19 din Texas și spitalizarile continua sa scada, la 17 zile dupa ce s-a anuntat ca masca NU mai este obligatorie și a permis afacerilor sa se redeschida la…