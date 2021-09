S-au dus zilele de glorie ale marilor tranzacții europene Sub președintele anterior al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, negociatorii comerciali de la Bruxelles se aflau intr-o lista de negocieri, incheind sau semnand pacte de referința cu Canada, Japonia, Vietnam, Singapore și Mexic. Asta pare acum o amintire indepartata pentru cel mai mare bloc comercial din lume – agenda de liber schimb a UE pare sa […] The post S-au dus zilele de glorie ale marilor tranzacții europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Multe state au proiecte, în diferite stadii, privind eventualele monede digitale emise de bancile centrale, denumite CDBC (central bank digital currency). 86% dintre bancile centrale deruleaza activitați legate de emiterea unor astfel de monede. Într-un raport al BNR (România –…

- MOSCOVA, 12 iul – Sputnik, Irina Badmaeva. SUA ar putea ramane pentru totdeauna sub nivelul de pana la criza, considera Moody’s Analytics. Indicele revenirii la normal arata cat de mult s-a schimbat economia dupa pandemie, acesta fiind mai jos de nivelul benefic cu șapte puncte procentuale. Analiștii…

- Elevele Ruxandra Nanu si Alexandra Nicola de la Colegiul National „Fratii Buzesti” au format jumatate din lotul Romaniei pentru Olimpiada Europeana de Informatica pentru Fete (European Girls Olympiad in Informatics) organizata de Elvetia, in perioada 14-19 iunie. Elevele din Craiova au reusit nu doar…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Muzeul de Arta din Cluj Napoca, organizeaza la Palatul Culturii, in perioada 23 iunie – 18 iulie 2021, expoziția internaționala de grafica „Holocaust”. Dedicata comemorarii victimelor Holocaustului și, in special,…

- Un comandat roman care a murit in urma cu aproape doua luni este blocat la bordul navei intr-un port din China. Familia nu-i poate repatria trupul, iar autoritatile chineze vor sa-i faca inmormantarea in mare, pentru ca se tem de un eventual focar de tulpina indiana. Sindicatul Liber al Navigatorilor…

- Trupul neinsuflețit al unui comandant roman decedat in urma cu doua luni este blocat la bordul unei nave care se afla intr-un port din China. Familia se afla in imposibilitatea de a repatria trupul barbatului. Autoritatile chineze intenționeaza sa-i arunce trupul in mare. Sindicatul Liber al Navigatorilor…

- Un bilanț publicat vineri de AFP arata ca pandemia de coronavirus a scazut in intensitate pentru a cincea saptamana consecutiva, cu cele mai importante scaderi in Europa și Asia, relateaza G4Media. Cu toate acestea, numarul real de cazuri nu poate fi cunoscut deoarece politica de testare difera de la…

- Miniștrii de finanțe ai statelor G7 ar putea sprijini inființarea unei cote a impozitului pe profit la nivel global, in cadrul discuțiilor care vor avea loc la Londra, vineri, relateaza The Guardian. Din grupul G7 fac parte SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Italia.