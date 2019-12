S-au aprins luminițele în oraș! Targul de Iarna al Iașului și Orașelul Copiilor sunt organizate in perioada 30 noiembrie 2019 – 8 ianuarie 2020 pe axa bd. Ștefan cel Mare și Sfant – Piața Unirii – str. Lapușneanu. Participanții la manifestari sunt amplasați in casuțe de lemn, impodobite cu cetina și instalații luminoase, grupate pe cinci tronsoane 1 of 4 In toata perioada Sarbatorilor de Iarna, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, intre str. I. C. Bratianu și Casa Carții, este amenajat un parc de distracții care va conține Orașelul Copiilor și o roata gigant. Aprinderea iluminatului de Sarbatori și deschiderea oficiala a Targului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

