S-au ales cu dosar penal după ce au furat lemn dintr-o pădure de la Sângeru Duminica seara, in jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul postului de poliție Sangeru, aflați in exercitarea atribuțiunilor de serviciu, au prins doi barbati in padurea de pe raza localitatii in timp ce furau material lemnos. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „in urma cercetarilor extinse, a reieșit faptul ca, in ziua de 16 octombrie, unul dintre barbați s-a deplasat in padure, unde a taiat trei arbori, folosind un motofierastrau, dupa care pe doi dintre aceștia i-a transportat la locuința sa. A doua zi, in jurul orei 17.30, l-a vizitat cumnatul sau, din comuna Apostolache, moment in care… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

