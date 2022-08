S-a stins din viaţă ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic, a murit marți, la varsta de 91 de ani, au informat agențiile de presa ruse. Iata ce spuneau unii dintre cei mai mari lideri ai lumii despre Gorbaciov, potrivit Agentiei Reuters, preluata de Agerpres: * Prim-ministrul britanic Margaret Thatcher, interviu BBC, 14 decembrie 1984: „Imi place domnul Gorbaciov. Putem face afaceri impreuna”; Președintele SUA Ronald Reagan, discurs la Zidul Berlinului, 12 iunie 1987: „Exista un semn pe care sovieticii il pot face care ar fi inconfundabil, care ar avansa dramatic cauza libertații și pacii. Secretar general Gorbaciov,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

