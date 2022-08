Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Murzac, fostul director al Filarmonicii Naționale, s-a stins ieri, 5 august, din viața. Vestea trista a fost facuta de catre Andrei Locoman, directorul general al Palatului Național. „A fost un profesionist desavarșit, dar și bun prieten al artiștilor alaturi de care a fost mereu și de sfaturile…

- Directorul asociatiei care administreaza Lacul Sfanta Ana, din Harghita, este decis sa nu mai primeasca turistii care in drumul lor se opresc sa hraneasca ursii. Acesta spune ca prin astfel de gesturi vizitatorii obisnuiesc ursii sa asocieze prezenta oamenilor cu hrana, ceea ce poate duce oricand la…

- Simona Constantinescu, soția regretatului artist Mihai Constantinescu, a facut declarații emoționante la aproape 3 ani de la dispariția celui cu care și-a petrecut o mare parte din viața. Cum e viața ei de cand cantarețul nu ii mai e alaturi.

S-a stins din viața profesorul Doru Mateescu, care era, de ani buni, directorul Colegiului Tehnic Turda. Anunțul trist a fost facut chiar de inspectorul școlar general al județului Cluj, Marinela...

- Cand biologul molecular Doris Taylor a vazut pentru prima data celulele stem batand la unison ca o inima intr-o eprubeta, a fost uluita. „Mi-a schimbat viața”, a spus Taylor. Acum, ea vrea sa salveze, cu ajutorul descoperirilor ei, și viața altor oameni, relateaza CNN.

- Actorul Johnny Depp a iesit invingator miercuri in procesul sau dur si foarte mediatizat intentat fostei sale sotii Amber Heard, chiar daca juratii au ajuns la concluzia ca cele doua vedete de la Hollywood s-au defaimat reciproc prin intermediul presei.

- La doua luni dupa ce a raspuns apelului facut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in 27 februarie, in urma razboiului declanșat de Vladimir Putin, celebrul lunetist canadian s-a intors acasa, in Quebec. Nevatamat, deși aproape ca și-a pierdut viața acolo „de mai multe ori”, dar dezamagit.…