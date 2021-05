S-a stabilit perioada alegerilor interne din USR-PLUS. Dan Barna a anunțat ce poziție vizează Alegerile interne in filialele județene ar putea avea loc la finalul lunii iunie – inceputul lunii iulie iar cele naționale in septembrie, a anunțat vineri Dan Barna, co-președintele Alianței USR – PLUS. In ceea ce-l privește, a evitat sa spuna ce post de conducere vizeaza, mulțumindu-se sa spuna doar ca „vrea sa duca proiectul mai departe”. „Vor fi alegeri in toata țara la nivelul filialelor județene la finalul lunii iunie – inceputul lunii iulie, deci practic in jurul datei de 30 iunie, plus – minus cateva zile vom avea alegeri in toata țara, la nivel local, iar apoi probabil la inceputul lunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, vineri, ca va candida la congresul formatiunii din acest an pentru a ramâne la conducerea acesteia. Barna spune ca în rândul USR PLUS este "o atmosfera foarte buna", urmând sa aiba loc alegeri pentru liderii judeteni.…

- Dan Barna spune ca va candida pentru funcția de președinte al USR PLUS la congresul din luna septembrie: „Este un proiect la care am muncit foarte mult timp și doresc sa duc mai departe acest proiect”, a spus vicepremierul, la Sibiu. „Este un proiect la care am muncit foarte mult timp și doresc…

- Chiar daca s-au confruntat cu mari probleme, vicepremierul Dan Barna spune ca are o relație foarte buna cu premierul Florin Cițu. Totuși, Barna susține ca nu a exagerat atunci cand i-a cerut demisia premierului, considerand ca la acea vreme era poziția corecta pe care trebuia sa o adopte. Intrebat ce…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…

- In prima duminica a lunii aprilie, Romania sarbatorește Ziua NATO, un eveniment care aere loc de 17 ani. Premierul Romaniei, Florin Cițu a transmis un mesaj cu aceasta ocazie pe care il redam in continuare. „La 4 aprilie 2021, Romania sarbatorește Ziua NATO, o tradiție pe care țara noastra o marcheaza,…

- Premirul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed Arafat s-au adunat astazi la sediul Ministerului de Interne pentru a discuta pe tema paturilor de la ATI. In urma creșterii masive a numarului de cazuri de infectari Covid-19 in Romania, cele mai multe…

- Proaspat ales secretar executiv in Consiliul Executiv Național al PMP, Bogdan Gavrilescu –președintele organizației județene, a susținut, impreuna cu vicepreședintele Dragoș Chitic, prima conferința de presa de dupa Congresul Național al partidului din 7 martie. In cadrul acesteia, dupa ce a vorbit…

- Președintele USD-PLUS a facut anunțul! Dan Barna e primul candidat pe listele alegerilor prezidențiale din anul 2024. Ai mai jos mai multe detalii! Alegeri prezidențiale 2024: Dan Barna, primul candidat pentru alegerile prezidențiale Au fost anunțați deja primii candidați din cadrul alegerilor prezidențiale…