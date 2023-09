S-a semnat contractul de finantare pentru achizitionarea a 188.329 de pubele noi care vor ajunge in judetul Bistrita-Nasaud.

Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi a fost semnat contractul de finanțare pentru achiziționarea a 188.329 de pubele noi pentru Bistrița-Nasaud. Astfel, fiecare casa din județ va avea pubele separate pentru fiecare categorie de deșeuri”, a anunțat ministrul Bogdan Ivan. Investiția se ridica la o valoare de 47.485.259 lei, „bani…

- La Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene s-a semnat contractul de finanțare prin fonduri europene, pentru achiziționarea a peste 188.000 de pubele atat de necesare colectarii selective a deșeurilor. „Aceste pubele vor fi distribuite gratuit fiecarei gospodarii și vor asigura oamenilor din…

- Potrivit Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, ”contractul are o valoare totala de aproximativ 47,5 milioane lei, din care circa 27 milioane lei reprezinta fonduri europene din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM)”. ”Felicit Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si toate unitatile…

- Romania va avea la dispoziție mai mult timp pentru indeplinirea jaloanelor din PNRR, in condițiile in care investițiile și reformele asumate trebuie finalizate pana in august 2026. Investițiile finanțate din fonduri europene pot fi finalizate pana in decembrie 2029, afirma Adrian Caciu, noteaza Mediafax.Ministrul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR – Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- START pentru modernizarea DJ291D: Oroftiana; Baranca – Bajura. A fost semnat contractul de finanțare prin PNI „Anghel Saligny” Președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, a anunțat astazi ca a semnat un nou contract de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.…

- Edilul Ramnicului a semnat cu Ministrul Educației, Ligia Deca, contractul de finanțare prin PNRR pentru dotarea a 27 de unitați de invațamant preuniversitar din municipiu. La invitația ministrului Educației, Ligia Deca, primarul Mircia Gutau a participat, ieri, la Palatul Victoria la ceremonia de semnare…

- FOTO | 20 de școli din Municipiul Alba Iulia vor fi modernizate: Viceprimarul Emil Popescu a semnat contractul pentru finanțare de peste 25 de milioane de lei FOTO | 20 de școli din Municipiul Alba Iulia vor fi modernizate: Viceprimarul Emil Popescu a semnat contractul pentru finanțare de peste 25 de…