S-a reluat Udătoriul din Şurdeşti Traditia agrara straveche a Udatoriului din Surdest s-a reluat dupa trei ani de pauza. In curtea plina a bisericii monument istoric din Surdesti, oamenii in costume populare au sarbatorit evenimentul. La iesirea din biserica, starostele Gavril Costin, viceprimarul comunei Sisesti, a ales comitetul de conducere, dupa datina, apoi l-au nominalizat pe Vlad, ginerele lu’ Gavrila a lu’ Mihai de la Costanut ca fiind gospodarul de anul acesta. S-a continuat cu glume, voie buna, folclor, un dant fecioresc si o degustare scurta de horinca. Apoi alaiul a pornit, motorizat de aceasta data, care-cum, spre… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile apartamentelor continua sa creasca ușor in marile centre regionale in opoziție cu evoluția din orașele mici și medii. In luna martie, Indicele Imobiliare.ro a inregistrat o creștere in opt din cele zece orașe monitorizate. Doar in Ploiești și Sibiu așteptarile proprietarilor au fost sub nivelul…

- Sute de sindicalisti din invatamant au protestat, in aceasta saptamana, in mai multe orase din tara, pentru a cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru salarizarea personalului din Educatie, scrie Școala 9. Ministra Ligia Deca a spus, miercuri, ca salarizarea nu va mai fi reglementata de Legile Educatiei,…

- Salajul se numara printre județele unde astazi au avut loc percheziții domiciliare, vizata fiind o rețea de falsificatori de bancnote. In cadrul perchezițiilor desfașurate in mai multe județe, polițiștii au descoperit peste 150.000 de euro, iar bancnotele urmau sa fie introduse in circuitul financiar.…

- CARAȘ-SEVERIN – Aproape jumatate din județele țarii, inclusiv Caraș-Severinul, au fost vizate de 23 de percheziții derulate in 29 martie, la persoane banuite de punerea in circulație a unor bancnote contrafacute! Startul acțiunii a fost dat in județul Arad, de catre polițiștii Serviciului de Combatere…

- La data de 29 martie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș, au efectuat 23 de percheziții domiciliare, in municipiul București și județele Prahova, Ilfov, Dolj, Dambovița, Valcea, Caraș-Severin,…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș, au efectuat miercuri, 29 martiem 23 de percheziții domiciliare, in municipiul București și județele Cluj, Prahova, Ilfov, Dolj, Dambovița, Valcea, Caraș-Severin,…

- La data de 29 martie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu Cris, au efectuat 23 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Prahova, Ilfov, Dolj, Dambovita, Valcea, Caras…

- Acțiunile de protest ale angajaților din sistemul de invațamant preuniversitar de stat vor lua amploare, atrag atenția liderii sindicali, care spun ca lipsa de reacție din partea guvernanților conduc cadrele didactice catre greva generala. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI…