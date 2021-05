S-a permis plata cu criptomonede la vânzarea unei lucrări de Banksy Casa de licitatii Sotheby’s a permis pentru prima data posibilitatea de a plati cu criptomonede pentru o lucrare in format fizic, la vanzarea unei lucrari semnate de Banksy, care a fost achizitionata pentru suma de 12,9 milioane de dolari. Potrivit DPA, lucrarea “Love is in the Air” (“Dragostea este in aer“), infatisand o persoana mascata, realizata in alb si negru, care se pregateste sa arunce un buchet de flori colorate, a fost vanduta dupa ce patru ofertanti au concurat timp de 14 minute, a indicat Sotheby’s pe Twitter. Artistul britanic Banksy, a carei identitate constituie inca un mister,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

