“Un județ mic, o eparhie mica, dar cu copii frumoși care, an de an, ne aduc bucurie și tinerețe in suflete. Felicitari tuturor: elevilor, parinților și, nu in ultimul rand, profesorilor indrumatori”, a declarat profesoara Monica Mocanu, inspector de religie in cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui. Recent, au avut loc etapele naționale ale Olimpiadei de Religie, atat pentru cultul ortodox, cat și pentru cel catolic. De la ambele competiții, elevii vasluieni s-au intors cu numeroase premii. La cultul ortodox, caștigatori au fost: clasa a VII-a – un premiu special obținut de Erika Craciun,…