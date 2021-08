S-a lansat proiectul TransGasDigital SNTGN Transgaz SA, in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul TransGasDigital, incepand cu data de 28 iulie 2021, pe o perioada de 18 luni. Obiectivul general al proiectului consta in imbunatațirea nivelului de cunoștințe și aptitudini digitale ale angajaților societații prin participarea la cursuri de formare profesionala specializate, unde vor dobandi competențe de baza și avansate […] The post S-a lansat proiectul TransGasDigital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

