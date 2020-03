Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia a ramas fara casa dupa ce a girat cu ea la banca, creditul de nevoi personale al unui apropiat. Banca a cesionat datoria fara sa il anunțe, unei companii proprii de recuperare a creanțelor, care ulterior a cumparat casa scoasa la licitație printr-o alta firma, la care chiar…

- Apariția virusului in Italia, cu peste 150 de cazuri confirmate, inseamna ca in curand vom avea imbolnaviri și in Romania, din cauza relației stranse dintre cele doua zone. Pe parcursul weekendului, in Italia au fost impuse masuri urgente stricte, cum ar fi interzicerea evenimentelor publice in 10 orașe,…

- Paparazzii Spynews.ro l-au prins pe Renert Gad in flagrant! Nu degeaba i se spunea „Winnetou”. Esteticianul vedetelor stie cum sa se faca placut oamenilor. Si cand vine vorba de domnisoare... Ei bine, secretul celebrului estetician a fost divulgat!

- Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, joi, la stadionul ''Arcul de Triumf'' din Bucuresti, aflat in constructie, ca ii este dor sa antreneze, dar deocamdata nu poate face acest lucru, fara a da mai multe amanunte. "Curiozitatea m-a impins sa vin aici, puteam foarte bine…

- La acest moment toata zona „Mihai Bravu” este plina de politie, pompieri si ambulante. Lumea se intreaba ce se intampla, iar unii s-au gandit ca a fost accident la rafinaria Lukoil Petrotel. Traficul este deviat, politistii intorcand toate masinile care se indreapta spre capatul arterei „Mihai Bravu”.…

- Erik Lincar (41 de ani) a revenit pe banca lui Turris Turnu Magurele, la 3 luni dupa desparțirea cu scandal. Vezi AICI clasamentul din Liga 2 la finalul anului 2019 Lincar a parasit banca lui Turris la finalul lunii septembrie, cand echipa ocupa primul loc in Liga 2, dupa un conflict avut cu atacantul…

- ​Conducerea clubului Poli Iasi anunta ca a ajuns la un acord cu cel mai titrat antrenor din Liga 1, Mircea Rednic, care va conduce echipa în urmatoarea perioada, scrie News.ro.Semnarea contractului va avea loc în primele zile ale noului an.Mircea Rednic a obtinut, ca antrenor…

- Rudele unui tanar de 21 de ani din Timiș sunt la capatul disperarii. Gabriel a plecat de acasa din seara de Craciun, in vizita la un prieten din Timișoara catre Arad, dar nu a mai ajuns la destinație.