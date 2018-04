Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe rachete au lovit luni aeroportul militar Tayfur, din centrul Siriei, informeaza agentia oficiala de presa siriana SANA, preluata de AFP. "Exista suspiciunea ca este vorba de un atac american", a precizat sursa citata. Ulterior, SANA a retras orice referire la SUA, arata AFP. Potrivit…

- Mai multe rachete au lovit luni aeroportul militar de la Tayfur, din centrul Siriei, anunta agentia oficiala de presa siriana SANA. In acest moment nu este clar cine se afla in spatele atacului, insa agentia Damascului afirma ca “exista suspiciunea ca este vorba de un atac american”, a precizat sursa…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat duminica ca informatiile prezentate privind un atac cu arme chimice in orasul sirian Douma sunt extrem de ingrijoratoare si a cerut o intrunire de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a examina situatia, relateaza Reuters.

- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…

- Presedintele Macron ''a reamintit atasamentul sau fata de un dialog constructiv intre Rusia, Franta si Europa'' si ''si-a reafirmat convingerea ca, pe o baza clarificata, cooperarea intre Europa si Rusia, esentiala pentru securitatea continentului european, este in interesul (celor doua) tari'',…

- Aceste sanctiuni intervin in conditiile in care la Paris urmeaza sa se reuneasca tot marti oficiali din circa 30 de tari, in prezenta sefului diplomatiei americane Rex Tillerson, pentru a-i sanctiona pe oficialii responsabili de atacuri chimice in Siria si a riposta astfel la un veto rus impus la…

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…