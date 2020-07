Numarul infectarilor cu COVID-19 este in continua creștere in județul Bistrița-Nasaud. Astazi s-a inregistrat inca un deces in contextul pandemiei. Este cel de-al patrulea deces al unui beneficiar de la Centrul de batrani din Maieru. Numarul bistrițenilor infectați cu COVID-19 este in continua creștere. 12 persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Mai multe detalii despre acest subiect puteți reciti AICI : Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud a anunțat inca un deces al unui bistrițean infectat cu COVID-19. Este vorba despre un barbat, beneficiar al Centrului pentru…