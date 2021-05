S-a încheiat cel mai lung sezon de schi la Rânca Sezonul de schi la Ranca se apropie de final. A fost unul din cele mai lungi sezoane din ultimele decenii. Partia principala a fost afectata de creșterea temperaturilor, dar mai ales de ploile din ultimele zile. Stratul de zapada de pe partie a scazut. S-au topit și munții de zapada de pe strazile din stațiunea montana. In momentul de fața, cabanierii și proprietarii de pensiuni din stațiunea montana vor sa fie demarate rapid lucrarile de deszapezire a Transalpinei. Se fac demersuri pe langa Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu, astfel incat sa fie inceputa deszapezirea pe tronsonul Ranca – Obarșia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

