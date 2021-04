Stiri pe aceeasi tema

- © Sputnik / Mihai CarausCritici dure in adresa CSE privind decizia de a interzice plimbarile in parcuriCHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca pe 4 aprilie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. Cerul va fi predominant…

- CHIȘINAU, 3 mart - Sputnik. Pe 6 martie temperatura medie zilnica a aerului va scadea cu 5 grade Celsius și mai mult, iar temperatura maxima - cu 10 grade. © Sputnik / Anatolii KiriakMeteo: Vreme buna de ieșit la frigarui, dar iata ce se intampla sambata Marți insa meteorologii au anunțat ca…

- CHIȘINAU, 3 mart - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca pe 3 martie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Cerul va fi variabil, fara precipitații. Vantul va sufla din nord-vest de la slab la moderat. Și astazi va fi cald,…

- CHIȘINAU, 2 mart - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca pe 3 martie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Cerul va fi variabil, fara precipitații. Vantul va sufla din nord-vest de la slab la moderat. © REUTERS / NASA / JPL-CaltechRoverul…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. In mod sigur, vineri vom avea o temperatura anormala pentru aceasta zi. Mai cald a fost doar in anul 1990 (perioada de monitorizare 1886 - 2020, in Chișinau), atunci in ziua de 26 februarie s-au inregistrat +20,7 grade Celsius. © Photo : Serviciul Meteorologic de Stat…

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Astazi vremea se racește simțitor in comparație cu ziua de ieri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza o scadere cu 5 grade a temperaturilor. © Screenshot / Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru 5 – 11 februarie Astfel, in raioanele…

- CHIȘINAU, 4 feb – Sputnik. Joi, 4 februarie, cerul va fi de la noros la variabil, iar izolat, in special in nord, vor cadea precipitații slabe, predominant sub forma de ploaie. © Photo : I.S. Administrația de Stat a DrumurilorFoto: Cum se circula pe drumurile din țara - un Cod Galben a fost instituit…

- CHIȘINAU, 24 ian - Sputnik. Vreme frumoasa cu temperaturi ridicate vom avea și astazi. © Sputnik / Mihai CarausDe la -20 de grade la +9 grade Celsius: Ce se intampla in agricultura Dupa cateva zile in care mercurul in termometre a scazut chiar și pana la -20 pe alocuri, iar in unele raioane…