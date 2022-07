S-a deschis încă o porțiune din drumul expres Craiova-Pitești. Cât timp câștigă șoferii VIDEO S-a inaugurat porțiunea de drum expres dintre Slatina și Balș, cu o lungime de 40 de kilometri. Acest tronson cuprinde și centura de ocolire a municipiului Slatina. Recepția lucrarilor la cel de-al doilea lot, Piatra Olt-Slatina, s-a facut miercuri, iar de joi dimineața șoferii pot deja circula pe acest drum. Segmentul de drum expres care permite ocolirea municipiului va scoate din oras traficul greu. "Impreuna cu cei 18,5 dintre Piatra Olt și limita cu tronsonul 1 la vest de Balș inaugurați pe 21 aprilie, cei 21,35 de kilometri care ocolesc Slatina sunt primii kilometri de drum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

