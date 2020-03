S-a decretat starea de urgență în România. CITIȚI MĂSURILE DISPUSE. DOCUMENTUL INTEGRAL Președintele Klaus Iohannis a decretat, luni, stare de urgența pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Școlile vor fi inchise pe perioada starii de uregența. Se pot plafona prețurile la medicamente, utilitați și alimente de stricta necesitate la media de pe ultimele 3 luni de dinaintea The post S-a decretat starea de urgența in Romania. CITIȚI MASURILE DISPUSE. DOCUMENTUL INTEGRAL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

