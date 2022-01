Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca serviciile municipale specializate evalueaza situația pe drumurile din oraș, pentru a interveni in vederea inlaturarii situațiilor de avariere, dupa ciclurile de ingheț/dezgheț din ultima perioada, transmite Noi.md. {{571093}} Vitalie Mihalache, șeful Direcției…

- În jurul orei 13:17, prin intermediul serviciului de urgența 112, Inspectoratul de Poliție Buiucani, a fost sesizat de catre un barbat care a comunicat ca în incinta judecatoriei se afla mai multe obiecte explozibile. Apelul a fost recepționat iar la fața locului s-au deplasat…

- 20 de instituții de invațamint din municipiul Chișinau continua sa desfașoare, in continuare, lecții la distanța. Potrivit lui Andrei Pavaloi, Seful interimar al Directiei educatie, pina in prezent 1728 de elevi din 130 de clase iși desfașoara orele la distanța. Totodata, responsabilului a anunțat ca…

- Circa 20 de containere au fost vandalizate in municipiul Chișinau, de la inceputul anului curent pina in prezent, anunța Regia „Autosalubritate” transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. Potrivit intreprinderii municipale, pentru procurarea unui nou tomberon sint cheltuiți cel puțin 3.700 de lei.…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 25 noiembrie 2021, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica,bd. Decebal vizavi magazin „Varna”, iar autobuzul se va deplasa la Aeroport, șos.…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca cca 200 de maidanezi vor fi sterilizați timp de 10 zile in capitala, in cadrul unui proiect comun al Secției Control și Protecție a animalelor a Direcției generale locativ-comunale și amenajare, Organizația Internaționala „FOUR PAWS", Austria și clinica veterinara…

- In perioada 21 - 27 octombrie va fi suspendat traficul rutier pe str. Teilor, tronsonul cuprins intre bd. Dacia și str. Independenței, sectorul Botanica, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura a fost luata in scopul executarii de catre I.M. „EXDRUPO” a lucrarilor de reabilitare a invelișului…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data 21 octombrie, a. c., in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica, bulevardul Traian, 23/1, adiacent bar „Bulvar”, iar autobuzul se va deplasa in comuna…