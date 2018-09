Cererea de extradare in Statele Unite ale Americii a hacker-ului Marcel Lehel Lazar, alias "Guccifer" sau "Micul Fum", devenit celebru dupa ce a spart conturile de e-mail ale unor personalitati din Romania si America si care a contribuit la aflarea faptului ca Hillary Clinton a folosit un server privat de e-mail in timp ce era secretar de stat, va fi luata in discutie miercuri de Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, dupa ce, la termenul de marti, aparatorul ales al acestuia nu a putut fi prezent, scrie Agerpres.

"Amana solutionarea cauzei pentru data de 5 septembrie, fata de lipsa aparatorului…