Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 17 decembrie 2019, dupa conferința de presa cu prilejul careia s-a procedat la instalarea oficiala ca antrenor principal al FC Petrolul Ploiești a lui Constantin Enache, siteul www.realitateasportiva.net a postat, intr-un text, doua declarații ale președintelui executiv al clubului gazarilor,…

- Dupa ce a aparut ieri, pe surse, informația potrivit careia lui Younes Hamza i s-ar fi cerut sa fie de acord cu intreruperea contractului sau aflat in curs cu FC Petrolul Ploiești, angajament intins pe doua sezoane, astazi, la instalarea oficiala a inlocuitorului lui Flavius Stoican, nemțeanul Constantin…

- Cea dintai etapa a returului a fost, dupa primele șapte meciuri disputate, nu numai una cu rezultate mai puțin așteptate, patru succese ale echipelor oaspete, doua rezultate de egalitate și numai o victorie a gazdelor, ci și una favorabila, la așa-zisele indirecte, Petrolului, in sensul ca – deși a…

- In aceasta seara, de la ora 19.30, pe arena Ilie Oana, „lupii” lui Flavius Stoican revin dupa o saptamana in același loc, ulterior partidei de pe 5 noiembrie 2019, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de care au trecut greu, dar meritat, cu scorul de 1-0. Dupa restanța de-atunci, din runda cu numarul 5,…

- Anul trecut, cu o luna și ceva inaintea startului ediției de campionat 2018-2019, instalarea ca antrenor principal a lui Leo Grozavu imi aduc aminte ca fusese intampinata cu o imensa satisfacție de numeroșii suporteri ai Petrolului. Antrenori cu Liga 1 in CV, ba chiar calificat și in cupele europene,…

- Din cauza unui joc tot mai fara sare și piper, nu numai a lipsei rezultatelor așteptate pentru o candidata asumata la promovarea in primul eșalon, suporterii Petrolului nu și-au disimulat deloc supararea pe favoriții lor. Ba mai mult, au declarat chiar… greva intru susținerea echipei, la deplasarea…

- Joi, 10 octombrie 2019, ora 23.00, sau cam așa, nu mai țin minte chiar exact, dar nici nu are mare importanța așa ceva, holul dinspre vestiarul Petrolului, atunci insa al echipei naționale „U 21” a Romaniei, cea care tocmai terminase victorioasa meciul cu reprezentativa similara a Ucrainei. Un meci…

- La cata pasiune este in jurul Petrolului, a nu scrie in fiecare zi ar fi un nonsens. De asta, m-am gandit ca a le oferi suporterilor cate-un text nici scurt, da nici lung, de luni pana duminica, saptamana dupa saptamana, luna de luna, an dupa an, va fi o bucurie ca echipei lor de suflet [...]