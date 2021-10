S-a construit un monument al eroilor romani in Italia, la inițiativa Ministerului Apararii Naționale (MApN). MApN, prin Oficiul National pentru Cultul Eroilor, a inaugurat in nordul Italiei un monument dedicat eroilor romani din primul Razboi Mondial. Ministerul Apararii Naționale din Romania, cu sprijinul Ministerului Apararii din Republica Italiana, a finalizat construcția Monumentului Eroilor Romani din Primul Razboi Mondial in localitatea Bolzano din Italia. Monumentul este in regiunea Trentino din Tirolul de Sud.Proiectul initiat de Romania s-a derulat in baza Acordului intre guvernele Romaniei…