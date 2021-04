Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul global al deceselor asociate Covid-19 a ajuns sambata la 3 milioane, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, in timp ce numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 in lume este aproape de pragul de 140 de milioane.

- Franta a depasit, aseara, pragul de o suta de mii de decese asociate COVID, de la declansarea epidemiei. In tara sunt raportate zilnic 30-40.000 de noi contaminari. Sunt peste 30.000 de pacienti COVID in spitale, din care aproape 6.000 in stare grava la reanimare. Tot aseara, s-a anuntat si ca 12 milioane…

- Amazon Prime a depasit pragul de 200 de milioane de abonati la nivel global, a anuntat fondatorul Jeff Bezos in ultima scrisoare transmisa actionarilor din postura de CEO, potrivit Variety. In ianuarie 2020, Bezon anunta ca platforma are 150 de milioane de membri. Compania rareori anunta astfel…

- Pe 3 aprilie 2020, se atingea pragul de 1 milion de infectari la nivel mondial In Romania, situatia statea astfel: peste 2.700 de infectari si doar 267 de persoane vindicate Pe 3 aprilie 2020, numarul total de persoane infectate de COVID 19 depaseste 1.000.000 de cazuri la nivel mondial, iar numarul…

- SUA sunt, totodata, natiunea afectata cel mai grav la nivel global in ceea ce priveste numarul deceselor asociate COVID-19, cu peste jumatate de milion de persoane care si-au pierdut viata de la debutul pandemiei și pana in prezent.Statele Unite, cu circa 330 de milioane de locuitori, desfasoara in…

- Numarul cazurilor de Covid-19 la nivel global a scazut pentru a șasea saptamana consecutiv, iar de la inceputul anului, bilantul saptamanal al deceselor a scazut cu 20%. Anuntul a fost facut de directorul Organizația Mondiala a Sanatații ”Numarul global al cazurilor noi raportate continua sa scada pentru…

- Numarul cazurilor de Covid-19 la nivel global a scazut pentru a cincea saptamana consecutiv, iar de la inceputul anului, bilantul saptamanal al infectarilor aproape ca s-a injumatațit: a anunțat pe Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatatii (OMS). Numarul…

- sursa foto: Inquam Photos / Alberto Groșescu Numarul infectarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, conform cifrelor actualizate miercuri de Universitatea Johns Hopkins. Mai exact, 100,2 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus pana in acest moment in toata…