- Un barbat de 64 de ani s-a aruncat de la etajul 5 al Spitalului Grigore Alexandrescu din Hunedoara. In urma impactului cu solul acesta a decedat. Politistii au deschis o ancheta. „Un barbat in varsta de 64 ani, din sat Uric, comuna Pui, in timp ce se afla internat la Spitatul Grigore Alexandrescu…

- Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit și i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure și apoi sa se imbranceasca. Pescarul…

- Crima in cartierul clujean Manaștur, pe strada Mehedinți. Un tanar in varsta de 23 de ani și-ar fi aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Ulterior și-a desfigurat bunicul in bataie. Incidentul a avut loc vineri dimineața, povestesc vecinii. Tanarul și-ar fi luat bunica,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Hunedoara, Carla Strujan, disparitia minorului a fost anuntata joi dimineata, de catre asistentul maternal. In timpul noptii de miercuri spre joi, Cosmin Alexandru Munteanu, adolescentul de 15 ani, a plecat din curte cu bicicleta…

- O femeie de 31 de ani s a aruncat de la etajul 9 al unui bloc turn din Craiova. Potrivit primelor informatii din presa locala, femeia nu si a pierdut viata, ci se afla in coma la spitalul judetean de urgenta, relateaza realitatea.net.Detasametul 1 Pompieri a intervenit marti dimineata pentru salvarea…

- Doi batrani, soț și soție, din comuna Turburea, au avut parte de momente cumplite in noaptea de vineri spre sambata. Dupa ce hoții le-au furat joi o garnița cu carne, aceștia nu au cerut ajutor, spre bucuria autorilor care s-au intors a doua zi și au intrat peste ei, in casa, de unde au furat…

- Un barbat din Argeș a murit pe loc, in aceasta dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren aflat in mers. Accidentul feroviar a avut loc zona Prundu-Autobaza. Victima avea 49 de ani și era din Piscani. Inainte de sinucidere, barbatul a stat o vreme langa calea ferata, cu o sticla de whisky și alta…