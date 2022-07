Stiri pe aceeasi tema

Twitter intentioneaza sa se conformeze cererii lui Elon Musk de a-i pune la dispozitie date privind conturile false, a scris miercuri publicatia Washington Post, citand o persoana familiara cu intentia companiei, transmite Reuters.

Elon Musk a avertizat luni ca ar putea renunta la oferta sa de 44 de miliarde de dolari de preluare a Twitter, daca reteaua de socializare nu ii va pune la dispozitie date despre spam si conturi false, transmite Reuters.

Prima Doamna a SUA, Jill Biden, a scris, luni, pe Twitter, ca se intoarce in SUA cu povestile mamelor si copiilor pe care i-a intalnit in turneul european. "Cum spunea o mama romanca: inimile noastre nu au granite", a mai scris Jill Biden.

Jill Biden, sotia presedintelui SUA, Joe Biden, a transmis, sambata, un nou mesaj de multumire adresat militarilor americani din Romania, subliniind ca reprezinta "istoria vie" in actiunile de aparare a NATO.

Elon Musk a starnit controverse in aceasta saptamana prin publicarea pe Twitter a unei poze care denunța deriva radicala a politicii de stanga in America, aratand cum ascensiunea stangii radicale a facut ca oameni ca el sa para brusc de centru-dreapta, deși opiniile lor nu s-au schimbat.

Omul de afaceri Elon Musk a cumparat recent Twitter, iar achiziția il face extrem de incantat. El a promis o libertate a discursului, in contextul in care cenzura online e din ce in ce mai apasatoare.

Aplicația mobila Whatsapp a transmis un comunicat pe contul sau oficial de Twitter, avertizand utilizatorii ca pot intampina probleme tehnice.

Uniunea Europeana il avertizeaza pe Elon Musk ca daca este prea permisiv in ceea ce privește moderarea Twitter, platforma ar putea fi interzisa in Europa.