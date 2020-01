Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a facut un nou pas important cu scopul de a realiza complexurile sportive și de agrement din Calea Șagului și Calea Buziașului. Astfel, in plenul Consiliului Local Timișoara din aceasta saptamana, au fost votate doua proiecte de hotarare prin care au fost aprobate studiile de fezabilitate.…

- Povestea cu inculparea lui Nicolae Robu intr-un dosar penal al DNA n-are cum sa-i lase actualului primar deschisa varianta unei candidaturi in numele PNL. Ii ramane „neobositului” soluția „independenței” in candidatura sau sa plimbe nepoții in parcurile vieneze ale Timișoarei. Atenția cu care liberalii…

- PSD Timis nu a desemnt inca persoana care va reprezenta partidul in competitia pentru Primaria Timisoara. Sunt trei persoane, din partid, care ar putea sa fie propunerea social-democratilor pentru postul de edil sef. Cu o conducere noua, PSD Timis incepe sa se gandeasca la viitoarele alegeri locale.…

- Echipele de sub tutela SCM Timișoara, adica secțiile de rugby, handbal și baschet au facut astazi front comun impotriva conducerii clubului. Motivul este neplata a trei salarii, dar și comunicarea defectuoasa cu actualul director Vasile Rușeț. Problema este insa mai adanca, deoarece nu actualul director…

- Primaria Timisoara si Consiliul Local pun la punct un nou proiect pentru o parcare supraetajata. Nu, din pacate aceasta nu va fi in centrul orasului, acolo unde criza de locuri de parcare este maxima, ci in Piata Badea Cartan. „Serviti” vor fi clientii pietei agroalimentare din zona, dar si al viitorului…

- Se cauta firme care sa se ocupe de administrarea cimitirelor timisorene. Consiliul Local va avea pe ordinea de zi a sedintei de marti un asemenea punct, vechile contracte fiind expirate inca de anul trecut. Principalele cimitire din Timisoara, cel din Calea Sagului, Buziasului si Rusu Sirianu isi cauta…

- Cele doua poduri reabilitate de Primaria Timisoara cu bani din programul guvernamental PNDL, desi sunt circulabile, atat pentru pietoni, cat si pentru vehicule, nu sunt finalizate, ele avand termen de inchidere a investitiei anul viitor. Una dintre marile probleme, la reluarea circulatiei, a fost lipsa…

- Dupa ce ploaia din primele zile ale saptamanii in curs l-a salvat pe primarul Timișoarei de problema smogului, el a redescoperit ca orasul are functionale nu mai putin de patru statii de specialitate. Cel putin teoretic, pentru ca cea din Calea Sagului, care, de obicei, arata date mai putin prietenoase…