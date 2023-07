Stiri pe aceeasi tema

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra - va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila este aproape gata. Valoarea lucrurilor se ridica la 500 de milioane de euro. Podul are doi kilometri lungime, iar inalțimea pilonilor va fi de aproape 200 de metri. Podul de peste Dunare va fi cel mai mare pod suspendat din Romania și al treilea din Europa.