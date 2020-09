Ryanair reia zborurile București – Timișoara Compania aeriana Ryanair reia, incepand de vineri, 4 septembrie, zborurile Timișoara – București. Timișorenii pot ajunge in Capitala cu zboruri operate de trei companii. In primul semestru din acest an, peste 86.000 de pasageri au calatorit de pe Aeroportul Internațional Timișoara spre București. Conform unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul Internațional Timișoara, incepand din 4 […] Articolul Ryanair reia zborurile București – Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Ryanair reia, incepand de vineri, 4 septembrie, zborurile Timișoara - București. Timișorenii pot ajunge in Capitala cu zboruri operate de trei companii. In primul semestru din acest an, peste 86.000 de pasageri au calatorit de pe Aeroportul Internațional Timișoara spre București,…

- Berezka a lansat, in 2020, prima franciza și cauta noi parteneri. Lanțul de magazine rusești va deschide doua noi unitați in București pana la finalul anului, scrie retail.ro. Vanzarile lanțului de supermarketuri Be­rezka, care vinde exclusiv produse slave si in special produse rusesti, au…

- Blue Air a anunțat reluarea zborurilor catre Oradea, de patru ori pe saptamana. Compania a incluis și rute noi intre București și Timișoara, respectiv Basau, dar și Bacau - Cluj Napoca,...

- Compania aeriana Blue Air a anuntat miercuri ca anuleaza zborurile catre si dinspre Stockholm pana pe 15 august si toate zborurile de pe ruta Bucuresti – Tel Aviv pana pe data de 31 august, inclusiv, ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati, anunța news.ro.”Ca umare a deciziei autoritatilor…

- ”Ca umare a deciziei autoritatilor de a prelungi starea de alerta nationala pana la 15 august 2020 si a interzicerii tuturor zborurilor catre / dinspre tari care nu se afla in Zona Verde mentionate in lista emisa de CNSU, Blue Air este nevoita sa anuleze zborurile catre/dinspre Stockholm (ARN), pana…

- Blue Air introduce doua rute interne noi și suplimenteaza zborurile catre toate destinațiile din Romania. Prețul biletelor pornește de la 9,99 euro Compania low-cost Blue Air lanseaza campania "Zboara in tara" si introduce doua rute interne noi din Bucuresti spre Oradea si Timisoara, suplimentand,…

- Managerul Aeroportului ”Transilvania”, Peti Andrei, a declarat pentru Radio Targu Mureș ca se poarta negocieri cu reprezentanții companiei Tarom pentru introducerea unor curse spre București și spre litoral. Compania aeriana a cerut date tehnice, s-au facut și o serie de probe, dar condiția aeroportului…

- Compania franceza a anunțat vineri ca din iulie va opera zboruri comerciale regulate catre 80% dintre destinațiile din rețeaua sa cu 106 din cele 224 de avioane deținute. Printre cele aproximativ 150 de destinații catre care Air France va zbura regulat din iulie se numara și București. Zborurile dintre…