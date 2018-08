Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Air Moldova, care a decolat din Chisinau cu destinația Sankt Petersburg, a fost lovit de fulger, informeaza publika.md. Pilotii aeronavei au fost nevoiti sa faca cale intoarsa.

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anulat, joi, 30 dintre cele 290 de zboruri din Irlanda, dupa ce discutiile cu sindicatele privind imbunatatirea conditiilor de munca s-au incheiat fara niciun acord, iar 27% din pilotii sai irlandezi au declansat o miscare de protest de 24…

- Piloții din Irlanda ai companiei low-cost Ryanair au anunțat o greva de 24 de ore, saptamana viitoare. Ei se plang de condițiile de munca. Piloții cunoscutei companii Ryanair cer de multa vreme mariri salariale și imbunatațirea ocndițiilor de munca. Aproape 100 de piloți vo rinceta lucrul pe 12 iulie,…

- Alerta pe Aeroportul Otopeni. Un avion care se decolase spre Italia a fost intors la sol. Totul dupa ce in timp ce se ridica, pilotul a franat brusc, in urma impactului cu o pasare, anunta Romania TV.Citeste si: Acuzații incendiare: cand ar urma sa-l tradeze Dragnea pe Tariceanu și ce rol…

- O aeronava de tip Boeing 737-700, cu destinatia Amsterdam, s-a intors din drum dupa ce un geam exterior s-a fisurat, anunta compania Tarom. "Compania TAROM informeaza asupra intoarcerii din cursa a aeronavei de tip Boeing 737-700, cu destinatia Amsterdam, din motive tehnice. Decizia comandantului…

- Piloții aflați la manșa aeronavei au observat ca unul dintre geamuri s-a fisurat și, in urma unor discuții, ei au decis sa se intoarca. "Decizia comandantului de a intoarce aeronava de tip Boeing 737-700 din cursa respecta intocmai normele și procedurile de siguranța și securitate de aviație civila",…

- Scolile au fost inchise, iar spitalele au tratat doar situatiile de urgenta. A fost de asemenea dificil de gasit stiri locale in limba greaca, in timp ce jurnalistii au participat si ei la actiunile greviste. Aproximativ 8.000 de demonstranti au iesit pe strazile Atenei in jurul pranzului,…

- Transportul public - serviciile locale ce includ totul de la avioane la feriboturi - a fost oprit sau intarziat miercuri in Grecia in timpul grevei generale de protest impotriva continuarii masurilor de austeritate, relateaza DPA si France Presse. Scolile au fost inchise, iar spitalele au tratat doar…