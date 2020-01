Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Ekaterina Alexandrova, locul 34 mondial, a castigat sambata la Shenzhen primul turneu WTA din cariera sa, invingand-o in finala pe kazaha Elena Ribakina (36 WTA) in doua seturi, 6-2, 6-4, in finala acestei competitii cu premii totale de 775.000 de dolari. Alexandrova, care are…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, a castigat in premiera Turneul Campioanelor, in finala caruia a invins-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe detinatoarea trofeului, ucraineanca Elina Svitolina, duminica la Shenzhen (China). Bary, in varsta de 23 ani, si-a…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, detinatoarea trofeului, a castigat, vineri, al treilea sau meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China), in fata americancei Sofia Kenin, cu 7-5, 7-6 (10).

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul cinci mondial, invingatoare luni in fata Biancai Andreescu la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, a devenit a 46-a jucatoare care castiga un meci in 2019 in circuitul WTA dupa ce a salvat o minge de meci, potrivit site-ului WTA. Halep a…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic (locul 10 in ierarhia mondiala, cap de serie nr. 3) a castigat duminica finala turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 1.032.000 dolari, dupa ce a...