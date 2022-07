Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a declarat sambata ca Lisichansk, oras din estul Ucrainei aflat in centrul luptelor intense din ultimele zile, "nu este inconjurat", contrar a ceea ce sustin separatistii sprijiniti de armata rusa, conform AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…

- Militarizarea Insulei Șerpilor și manevrele militare ruse de la Marea Neagra arata ca rușii nu au de gand sa plece și ca exista planuri legate de Odesa, a explicat ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu. Discuția cu șeful MApN s-a desfașurat pe B1 TV și a pornit de la planurile Rusiei pentru militarizarea…

- Fortele ruse continua sa-si intareasca pozitiile in Insula Serpilor, pe care o transforma intr-un adevarat cap de pod, unde au fost trimise trei vedete ale Flotei ruse din Marea Neagra, afirma marti seful administratiei militare din regiunea Odesa, Serhii Bratciuk, pe contul

- Nu de ieri, nici de alaltaieri e valabila zicerea aia cu a la guerre comme a la guerre. In viața, dar, desigur, și, la propriu, in razboi. Fiecare lupta cu ce are, cu ce poate, cum știe, cum crede ca poate sa caștige. Acum, oficialitațile ucrainene, preluand comunicatul armatei lor, afirma ca trupele…

- Miercuri, armata rusa a lansat un atac cu rachete de pe pozitiile lor din Marea Neagra care a afectat regiunea Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor armate ucrainene pe contul sau Telegram, potrivit EFE cu referire la Agerpres.ro . „Un nou atac cu rachete…

- Armata rusa a lansat miercuri un atac cu rachete de pe pozitiile lor din Marea Neagra care a afectat regiunea Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor armate ucrainene pe contul sau Telegram, potrivit EFE. ‘Un nou atac cu rachete lansat impotriva regiunii…