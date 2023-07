Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au murit, iar alte zece au fost spitalizate dupa ce un uragan a scos arbori din radacini in vestul Rusiei, anunta duminica autoritatile locale, relateaza AFP. Eight people were reported to be dead while 10 others were hospitalised after a #hurricane stormed through a campsite in Mari El,…

- Zece persoane au fost ucise in centrul Federatiei Ruse dupa ce vanturile puternice au cauzat prabusirea unor copaci, iar ploile abundente au provocat intreruperi ale alimentarii cu electricitate in sute de localitati, a anuntat duminica Ministerul rus pentru situatii de urgenta, citat de Reuters.

- Fortele israeliene au lansat luni in orasul Jenin din Cisiordania cea mai mare operatiune militara din ultimii 20 de ani, in urma careia cel putin opt persoane au murit si peste 50 au fost ranite, potrivit unui bilant comunicat de Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN si Reuters, potrivit…

- Liderului Wagner, Evghenii Prigojin se va muta in Belarus, dupa o negociere cu președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, iar mercenarii care nu au participat la „marșul dreptații”, organizat de Prigojin, vor semna contracte cu Ministerul rus al Apararii. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant…

- Patru persoane au fost ucise si mai multe ranite in urma unei explozii survenite marti la o uzina de praf de pusca in zona centrala a Rusiei, au anuntat autoritatile, precizand ca este vorba despre un accident, transmite AFP, potrivit Agerpres."O explozie s-a produs in incinta uzinei de praf de pusca…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus ca nu vede necesar sa impuna o lege marțiala pe intreg teritoriul Rusiei, deși unele probleme trebuie inca tratate intr-un mod mai detaliat și mai amanunțit, noteaza TASS."In general, introducerea unui fel de regim special sau de lege marțiala in toata țara…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.Exploziile au ucis și ranit persoane și au deteriorat infrastructura civila, au declarat…

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier