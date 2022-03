Rușii au început să bombardeze orașe din vestul Ucrainei VIDEO Militarii ruși au atacat in aceasta dimineața mai multe urașe ucrainene. Au fost bombardate orașele Luțk, Ivano-Frankovsk, Harkov și Dnipro. De menționat ca Ivano-Frankovsk se afla in vestul Ucrainei, fiind in apropiere de Polonia. Footage of today's airstrike on #Lutsk pic.twitter.com/m2kRHTieYT — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022 Explosions in #Ivano -Frankivsk pic.twitter.com/PtLEAB1VXz — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022 ❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro , there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

