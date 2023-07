Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii din Rusia si Belarus vor putea concura in competitiile Federatiei Internationale de Gimnastica (FIG), insa cu conditia sa aiba statut neutru, a anuntat, miercuri, forul international.“Comitetul Executiv al Federatiei Internationale de Gimnastica (FIG) a luat miercuri urmatoarele decizii…

- Stanislav Rujitski, in varsta de 42 de ani, a fost impușcat luni dimineața in orașul Krasnodar, din sudul Rusiei, dupa ce a ieșit la alergat. Adresa, poza și detaliile sale personale au aparut pe site-ul ucrainean Mirotvorets (Pacificatorul), o vasta baza de date neoficiala cu persoane considerate a…

- Sportivii rusi si belarusi trebuie sa afirme clar si raspicat ca ei condamnǎ Rusia pentru razboiul din Ucraina. In caz contrar, ei trebuie sa fie exclusi de la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris, a declarat Dominik Hasek, campion olimpic la hochei pe gheata in 1998, relateaza News . Hasek,…

- Tenismenul rus Daniil Medvedev a vorbit sambata, 1 iulie, despre poziția sa privind razboiul din Ucraina, in cadrul unei conferințe de presa, inainte de inceperea turneului de la Wimbledon, transmite Hotnews, care citeaza portalul PuntoDeBreak.„Nu pot vorbi in numele altor jucatori și nu intenționez…

- Andrei Guruliov, 54 de ani, general-locotenent in rezerva, deputat din partea regiunii Transbaikal in Duma de Stat, a declarat ca Evgheni Prigojin și mercenarii Wagner vinovați de doborarea avioanelor rusești din timpul rebeliunii militare vor fi pedepsiți, scriu site-ul rusesc RTVI și portalul ucrainean…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi organizarea de "alegeri" locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina si a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP.

- Caroline Nordengripp, 42 de ani, fosta membra a Parlamentului din partea partidului conservator de dreapta „Democrații Suedezi” (SD), a fost acceptata și s-a inrolat in ZSU, Forțele Armate din Ucraina, relateaza Obozrevatel.Intr-o serie de postari pe pagina sa de Instagram, Nordengripp a marturisit…